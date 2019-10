Wolfsburg

VfL Wolfsburg muss vorerst ohne Mehmedi auskommen

16.10.2019, 14:14 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss vorerst auf Offensivspieler Admir Mehmedi verzichten. Der Schweizer Nationalspieler erlitt beim EM-Qualifikationsspiel am Dienstag gegen Irland (2:0) nach Mitteilung des Clubs vom Mittwoch einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel. Über die genaue Ausfallzeit machten die Niedersachsen keine Angaben. Der 28-Jährige bereitete am Dienstag in Genf das 1:0 durch Haris Seferovic (16. Minute) vor und musste zwölf Minuten später verletzt ausgewechselt werden.

Für den VfL erzielte Mehmedi in dieser Saison bei bislang sechs Liga-Einsätzen einen Treffer. Der Bundesligazweite gastiert am Samstag im Topspiel bei RB Leipzig.