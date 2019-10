Arnsberg

Prozess: Pistolenteile aus Fabrik geschmuggelt

16.10.2019, 19:51 Uhr | dpa

Der Eingangsbereich des Landgerichts in Arnsberg. Foto: Bernd Thissen/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Weil er jahrelang Pistolenteile aus der Fabrik eines Waffenherstellers geschmuggelt, sie zusammengebaut und verkauft haben soll, steht ab Donnerstag ein 47-Jähriger in Arnsberg vor Gericht. Der langjährige Mitarbeiter des Arnsberger Sportwaffenherstellers Umarex soll seit 2015 bei seinem damaligen Arbeitgeber immer wieder Konstruktionszeichnungen und Waffenteile gestohlen und zuhause zu funktionsfähigen Waffen zusammengebaut haben. Fünf weitere Männer - teilweise aus der Rockerszene - sitzen mit ihm auf der Anklagebank vor dem Arnsberger Landgericht. Sie sollen die Waffen erworben und auch mit ihnen gehandelt haben.

Die Anklage geht davon aus, dass er bis dahin mindestens 70 Handfeuerwaffen an einen 27-Jährigen aus Menden im Sauerland verkaufte. Dieser soll sie an die übrigen Angeklagten aus Bielefeld, Hagen, Bochum und Attendorn veräußert haben. Die Waffen sollen nach Ermittlerangaben auch bei drei versuchten Tötungsdelikten in der Hagener Rockerszene verwendet worden sein.