Adenau

Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß von Auto und Lastwagen

16.10.2019, 21:29 Uhr | dpa

Bei einer Kollision von einem Auto und einem Lastwagen zwischen Adenau und Honerath (Landkreis Ahrweiler) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 19 Jahre alte Autofahrerin war am Mittwoch nach ersten Erkenntnissen auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei krachte sie in den Lastwagen. Das Auto landete in einem Graben, der Lkw kam nach einer Kollision mit einer Schutzplanke auf der Straße zum Stehen. Der 44 Jahre alte Lastwagenfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, auch die 19-Jährige kam ins Hospital. Die Landstraße wurde für circa zwei Stunden voll gesperrt.