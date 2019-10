Magdeburg

Grüne: Aktionsplan gegen Antisemitismus und Hasskriminalität

17.10.2019, 01:28 Uhr | dpa

Kerzen, Blumen und Zettel "In tiefer Trauer Wer schweigt stimmt zu!" vor Dönerladen in Halle. Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die sachsen-anhaltische Grünen-Landtagsfraktion setzt auf einen Aktionsplan gegen Antisemitismus und Hasskriminalität. Der Anschlag auf die jüdische Gemeinde in Halle und die Tötung von zwei Menschen vor einer Woche machten deutlich, dass rechter Terrorismus in Deutschland eine reale und tödliche Gefahr sind, teilte die Fraktion mit. Um der Gefahr entschlossen entgegen zu treten, hätten die Parlamentarier einen Aktionsplan erarbeitet. Die Details wollen Fraktionschefin Cornelia Lüddemann und der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Sebastian Striegel, heute in Magdeburg vorstellen.

Am Mittwoch vor einer Woche hatte ein schwer bewaffneter Deutscher versucht, in die Synagoge in Halle an der Saale einzudringen, wo rund 50 Gläubige den jüdischen Feiertag Jom Kippur begingen. Als der Plan misslang, erschoss der Täter auf der Straße eine 40 Jahre alte Frau und kurz darauf einen 20-jährigen Mann in einem Döner-Imbiss. Es gab mehrere Verletzte. Der 27-Jährige ist in Untersuchungshaft. Er hat die Tat gestanden und dabei antisemitische und rechtsextreme Motive eingeräumt.