Gelsenkirchen

Schalke-Torwart Nübel denkt über Auslands-Wechsel nach

17.10.2019, 08:19 Uhr | dpa

Der begehrte Schalke-Torwart Alexander Nübel hat noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen. "Natürlich zählen sportliche Faktoren dazu, am meisten aber persönliche und familiäre Dinge", sagte der Keeper des Fußball-Bundesligisten im Sport1-Interview zu seinen Überlegungen: "Zu diesen Faktoren zählen aber auch Sachen wie das Ausland, bei denen man sagen könnte, man lernt etwas für sein Leben." Der Vertrag des 23-Jährigen in Gelsenkirchen läuft am Ende der Saison aus. Nübel sagte, er habe "alle Möglichkeiten im Moment und ich bin froh, dass ich keine Frist habe."