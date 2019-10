Lübeck

Angeklagte erscheint nicht: Prozess geplatzt

17.10.2019, 12:59 Uhr | dpa

Ein für Donnerstag angesetzter Prozess wegen Volksverhetzung vor dem Lübecker Amtsgericht ist geplatzt, weil die Angeklagte nicht zum Termin erschienen war. Die 72-Jährige soll im Januar 2019 in einer Mail an die CDU-Bundestagsabgeordnete Monika Grütters den Holocaust geleugnet und Angehörige des jüdischen Glaubens herabgewürdigt haben. Gegen einen deshalb im August 2019 ergangenen Strafbefehl hatte sie Einspruch eingelegt, so dass die Sache vor dem Amtsgericht verhandelt werden sollte. Da sie am Donnerstag dem Prozess unentschuldigt ferngeblieben sei, werde der Einspruch zurückgewiesen, sagte der Richter.