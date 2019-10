Dresden

Sachsen erneuert Markierung der deutsch-polnischen Grenze

17.10.2019, 13:09 Uhr | dpa

Sachsen erneuert alle 307 deutschen Markierungssäulen an der Grenze zu Polen. Die an der Lausitzer Neiße stehenden Betonsäulen stammen noch aus den 1960er Jahren und werden nun wegen ihres altersbedingten Zustandes ausgetauscht, wie der Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen am Donnerstag mitteilte. Die neuen Säulen bestehen dagegen aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Sie sind etwa 3 Meter lang, von denen 2,10 Meter aus der Erde herausragen.

Im Herbst 2018 wurden bereits 16 Säulen ersetzt. Anfang 2020 soll der Austausch abgeschlossen sein. Die Kosten trägt der Bund. In Sachsen verläuft die deutsch-polnische Grenze in der Mitte der Neiße und ist 120 Kilometer lang.