Neustetten

Mindestens 150 000 Euro Schaden nach Scheunenbrand

17.10.2019, 22:44 Uhr | dpa

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr steht am Straßenrand. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Beim Brand einer Scheune im Landkreis Tübingen ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von mindestens 150 000 Euro entstanden. Das Feuer im Neustettener Ortsteil Wolfenhausen brach am Donnerstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache aus, wie die Polizei mitteilte. Die als Lagerhalle genutzte Scheune brannte komplett aus, gelagerte Maschinen und Gartengeräte wurden komplett zerstört. An zwei angrenzenden Wohnhäusern entstanden durch die große Hitzeentwicklung leichtere Schäden, hieß es. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an.