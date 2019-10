Arnstadt

Chinesischer CATL-Konzern: Bau von Batteriezellenfabrik

18.10.2019, 01:03 Uhr | dpa

Die Bauarbeiten für eine große Batteriezellen-Fabrik für Elektroautos beginnen heute (10.00 Uhr) in Thüringen. Der chinesische Herstellers CATL (Contemporary Amperex Technology Ltd.) will in seine erste Fabrik in Europa in den kommenden fünf Jahren bis zu 1,8 Milliarden Euro investieren. In dem Fertigungskomplex bei Arnstadt sollen schrittweise bis zu 2000 Arbeitsplätze entstehen.

CATL will nach Vorstandsangaben allen Autoherstellern in Europa seine Stromspeicher für E-Fahrzeuge anbieten. Ein Liefervertrag in Milliardenhöhe besteht bereits zwischen dem chinesischen Anbieter von Lithium-Ionen-Batterien und dem Autobauer BMW. Allein aus dem neuen Werk in Arnstadt sollen danach Batteriezellen im Wert von 1,5 Milliarden Euro an das BMW-Werk Dingolfing geliefert werden.