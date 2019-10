Halle (Saale)

Halbe Million Menschen pro Tag nutzen Busse und Bahnen

18.10.2019, 11:27 Uhr | dpa

Die Verkehrsunternehmen in Sachsen-Anhalt haben im Jahr 2018 rund 182,2 Millionen Fahrgäste befördert. Das seien pro Tag im Schnitt 0,5 Millionen Menschen gewesen, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mit. 2017 waren noch 177,1 Millionen Fahrgäste mit Bussen und Bahnen gefahren.

Das von den Fahrgästen am meisten genutzte Verkehrsmittel war 2018 die Straßenbahn mit einem Anteil von 55 Prozent, gefolgt vom Omnibus mit 38,4 Prozent und der Eisenbahn mit 6,6 Prozent.

99,1 Prozent der Fahrgäste nutzten im vergangenen Jahr den Linienverkehr und fuhren den Statistikern zufolge durchschnittlich elf Kilometer weit. Im Gelegenheitsverkehr, zu dem Ausflugsfahrten, Ferienreisen und Mietbusse gehörte, seien die Mitreisenden im Schnitt 245 Kilometer unterwegs gewesen.