Ramstein-Miesenbach

US-Vizepräsident Pence kurz in Ramstein

18.10.2019, 11:44 Uhr | dpa

US-Vizepräsident Mike Pence hat bei einem Zwischenstopp in Ramstein (Pfalz) den US-Luftwaffenstützpunkt als Herzstück des US-Militärs auf dem europäischen Kontinent bezeichnet. "Die freie Welt ist sicherer wegen Ihnen allen", sagte er vor US-Soldaten auf dem Rückweg von seinem Türkei-Besuch in der Nacht zu Freitag. In der Vergangenheit hatten immer wieder hochrangige US-Vertreter kurz Halt in der Westpfalz gemacht - vor allem zum Auftanken. Im Dezember 2018 war Präsident Donald Trump in Ramstein, zuvor etwa auch Trumps Amtsvorgänger Barack Obama und Bill Clinton.

Pence kam von Syrien-Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara. "Wir haben in der Türkei eine erfolgreiche Verhandlung beendet, die direkt Einsätze betrifft, die Sie hier von Ramstein aus täglich unterstützen", sagte er auf dem Stützpunkt, der als das wichtigste US-Drehkreuz in Europa gilt. "Ich weiß, dass Sie alle hier am Luftwaffenstützpunkt in Ramstein für unsere Einsätze in der Region seit Jahren entscheidend gewesen sind", sagte Pence einer Mitschrift zufolge, die das Weiße Haus veröffentlichte.

Nach Händeschütteln und Selfies stiegen der 60-Jährige und seine Delegation wieder in die Airforce Two und flogen weiter. Im Februar war Pence auf der Sicherheitskonferenz in München. Damals hatte er unter anderem mehr Engagement von den Nato-Partnern gefordert.