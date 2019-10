Mönchengladbach

Alster-Damen gehen mit Sieg gegen den UHC in die Winterpause

18.10.2019, 14:42 Uhr | dpa

Damen-Meister Club an der Alster hat die Hinrunde in der Feldhockey-Bundesliga auf dem zweiten Platz der A-Gruppe beendet. Das Team von Trainer Jens George siegte am Donnerstagabend im letzten Spiel des Jahres mit 4:2 beim Staffel-Spitzenreiter UHC Hamburg. "Die Mädels haben sehr große Laufbereitschaft und sehr hohe Passqualität gezeigt. Natürlich kam uns auch entgegen, dass mit Janne Müller-Wieland die Top-Aufbauspielerin fehlte. So kam der UHC gegen unser Pressing nicht richtig an", sagte George.

Bei den Herren trifft am Samstag zum Abschluss der Hinrunde der UHC Hamburg auf Meister Uhlenhorst Mülheim. Tags darauf empfängt der Club an der Alster den Titelverteidiger, während der UHC sich mit dem Staffel-Spitzenreiter Crefelder HTC auseinandersetzen muss. In der kurzen Rückrunde im kommenden Frühjahr werden die Teilnehmer für das Viertelfinale und die Abstiegsrunde ermittelt.