Dietzenbach

Bartsch fordert Stopp des Waffenexports in die Türkei

19.10.2019, 12:32 Uhr | dpa

Dietmar Bartsch (Die Linke) hat ein europäisches Waffenembargo gegen die Türkei gefordert. Auf dem Landesparteitag der hessischen Linken in Dietzenbach sagte der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag am Samstag: "Die Bundesregierung muss endlich klar benennen, dass Präsident Erdogan in Nordsyrien einen völkerrechtswidrigen Krieg führt." Auch deutsche Waffen kämen dort zum Einsatz. "Das ist ein Skandal." Deutschland dürfe keine Waffen mehr in die Türkei liefern.

Petra Heimer, die Vorsitzende der hessischen Linken, stellte in ihrer Rede vor den rund 140 Delegierten unterdessen den Kampf gegen Rechts in den Mittelpunkt. "Der Rassismus und rechte Politik aus der Mitte der Gesellschaft tragen ebenso wie die AfD eine Mitverantwortung für den rechten Terror und den Anschlag von Halle", sagte sie. In Hessen sollte die Bildungsarbeit im Bereich des Antirassismus und des Antifaschismus gestärkt werden.

Für den Samstagnachmittag war die Verabschiedung eines Leitantrags bei dem 12. Landesparteitag geplant. Darin sollte es auch um konkrete Vorschläge und Maßnahmen gehen, wie dem Klimawandel begegnet werden kann. Die Linke zählt in Hessen mehr als 3200 Mitglieder. Im Landtag ist die Partei seit dem Jahr 2008 ununterbrochen vertreten.