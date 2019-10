Halle (Saale)

Solidaritäts-Konzert für die Terror-Opfer in Halle begonnen

19.10.2019, 14:42 Uhr | dpa

Kerzen und Blumen vor der Synagoge in Halle. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

In Halle hat am Samstag ein Solidaritätskonzert für die Opfer des Terroranschlags von vor zehn Tagen begonnen. Zum Auftakt erklang das Glockenspiel vom Roten Turm im Herzen der Stadt. Im weiteren Verlauf der von verschiedenen Medienunternehmen und der Stadt organisierten Veranstaltung wollten bis in die Abendstunden noch Künstler wie Alice Merton, Max Giesinger, Joris, Mark Forster und Michael Schulte auftreten.

Unter dem Motto "#HalleZusammen" soll auch ein Zeichen für Toleranz, ein friedliches Miteinander und gegen Ausgrenzung und Hass gesetzt werden. Der Slogan erinnert an den Wahlspruch "Nur zusammen" der Anhänger des Fußball-Drittligisten Hallescher FC, zu dessen Fans auch ein 20-Jähriges Todesopfer des Attentäters gehörte.