Offenbach am Main

Rheinland-Pfalz und Saarland: Sonne lässt sich kaum blicken

19.10.2019, 14:46 Uhr | dpa

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen in den kommenden Tagen die Regenjacke anziehen. Erst im Laufe des Montags soll es in den beiden Ländern aufhören zu regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag berichtete.

Am Sonntag sei es stark bewölkt und teils regne es über längere Zeit. Allein in der Vorderpfalz kämen nur wenige Tropfen herab. Es werde 14 bis 18 Grad warm, in Hochlagen des Berglandes sei mit maximal 12 Grad zu rechnen.

Am Montag verziehen sich die Wolken laut Vorhersage nicht. An manchen Orten gebe es erneut Regen, dieser höre aber am Nachmittag weitgehend auf. Die Höchstwerte klettern laut den Meteorologen auf 14 bis 17 Grad, im höheren Bergland ist es wieder kühler.

Tags darauf lasse sich schließlich die Sonne auch einmal in den Bundesländern blicken, vor allem im Süden lockere die Wolkendecke auf. Es werde 14 bis 18 Grad warm und der Winde wehe nur schwach.