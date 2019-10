Anrode

CDU-Chefin kommt für Wahlkampf nach Thüringen

19.10.2019, 19:33 Uhr | dpa

Für den Wahlkampf der Thüringer CDU kommt Bundesparteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer in das Eichsfeld. Eine Woche vor der Landtagswahl spricht die CDU-Vorsitzende am Sonntag in Anrode (Unstrut-Hainich-Kreis). Sie unterstützt dort den Direktkandidaten Jonas Urbach.

In Thüringen wird am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Als Hauptkontrahent des amtierenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) gilt CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring.

Die jüngsten Umfragen ergaben für die CDU kein eindeutiges Bild. In einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF lag die CDU bei 26 Prozent - und damit nur knapp hinter der Linken, die in der Erhebung auf 27 Prozent kam. Dagegen landete die CDU bei einer Umfrage von Infratest dimap im Auftrag der ARD nur auf 24 Prozent, während die Linke bei 29 Prozent lag.