Vechta

Bürger in Vechta wählen neuen Bürgermeister

20.10.2019, 02:39 Uhr | dpa

Die Wählerinnen und Wähler in der Kreisstadt Vechta sind heute aufgefordert, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Zur Wahl stellen sind drei Kandidaten. Die CDU nominierte den bisherigen Geschäftsführer des Caritas-Sozialwerks Lohne, Heribert Mählmann (parteilos). Als Einzelkandidat tritt der Finanzwirt Claus Dallinghaus an. Für das Bürgerbündnis aus SPD, Wir für Vechta, FDP und Grüne Jugend kandidiert das SPD-Mitglied Kristian Kater. Der bisherige Amtsinhaber Helmut Gels (CDU) tritt aus Altersgründen nicht mehr an.