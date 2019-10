Brandenburg an der Havel

Feuer in Brandenburg an der Havel: Paletten in Flammen

20.10.2019, 08:28 Uhr | dpa

Feuerwehrleute stehen vor einer eingestürzten Lagerhalle. Foto: Julian Stähle/dpa-Zentralbild/dpa (Quelle: dpa)

Bei einem Brand in einem Gewerbegebiet in Brandenburg an der Havel sind Dutzende Holzpaletten und ein Transporter in Flammen aufgegangen. "Die Feuerwehr war in der Nacht zum Sonntag mit einem großen Aufgebot im Einsatz", sagte ein Sprecher des Lagezentrums am frühen Morgen. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Feuer kam, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.

