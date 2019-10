Fürstenwalde/Spree

Kleinkind stürzt aus dem Fenster: Bruder sollte aufpassen

20.10.2019, 18:16 Uhr | dpa

Ein zweijähriges Mädchen ist am Freitag in Fürstenwalde (Oder-Spree) aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses gestürzt und schwer verletzt worden. Das Kind wurde von seinem 18-jährigen Bruder beaufsichtigt, die Eltern seien nicht zuhause gewesen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach kletterte das Mädchen in einem unbeobachteten Moment über die am Fenster stehende Couch und stürzte durch das geöffnete Fenster auf den Gehweg. Das Kind kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt die Umstände des Unfalls.