Magdeburg

Himmelsscheibe von Nebra soll in London gezeigt werden

21.10.2019, 01:12 Uhr | dpa

Die über 3600 Jahre alte Himmelsscheibe von Nebra soll in der britischen Hauptstadt London ausgestellt werden. Im Gegenzug bekommt das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle hochrangige Leihgaben aus dem British Museum. Zwischen November 2020 und Mai 2021 werde es in Halle eine Sonderausstellung zu den Forschungsergebnissen der zurückliegenden 20 Jahre und neuen Funden geben. Im Anschluss soll die Schau mit teils anderen Schwerpunkten von Juni bis Oktober 2021 im British Museum in London gezeigt werden. Die beiden Museen besiegeln ihre Zusammenarbeit heute mit einem Kooperationsvertrag. Er soll in Magdeburg unterzeichnet werden.

Die Himmelsscheibe von Nebra zeigt die weltweit älteste konkrete Darstellung astronomischer Phänomene rund um den Mond. Sie gehört zu einem Bronzeschatz, den Sondengänger im Sommer 1999 gefunden hatten. Krimiähnlich gelangte die Scheibe schließlich in die Schatzkammer des Landesmuseums in Halle und ist dort seit 2008 in der Dauerausstellung zu sehen.