Netzschkau

Zwei Motorradfahrer im Vogtlandkreis verunglückt

21.10.2019, 06:54 Uhr | dpa

Zwei Motorradfahrer sind im Vogtlandkreis bei Unfällen schwer verletzt worden. Ein 65-Jähriger kam in Elsterberg in einer Kurve mit seiner Maschine von der Straße ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte, und prallte gegen eine Säule aus Stein, einen Poller und zwei Schilder. Kurz darauf wurde ein 49-Jähriger in Netzschkau-Limbach von einem Auto angefahren und schwer verletzt.