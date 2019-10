Gera

Gehbehinderte Frau stirbt bei Feuer in Wohnung

21.10.2019, 07:01 Uhr | dpa

Eine 65-jährige gehbehinderte Frau ist bei einem Feuer in ihrer Wohnung in Gera ums Leben gekommen. Als die Feuerwehr eintraf, sei die Frau bereits tot gewesen, heißt es in einer Mitteilung. Das Feuer brach demnach am Sonntagabend in dem mehrgeschossigen Haus aus. Wegen des Qualms mussten die Bewohner das Haus verlassen. Nachdem das Feuer gelöscht war, konnten die Bewohner zurück. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.