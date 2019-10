Gräfenroda

Autobahntunnel Alte Burg auf A71 wird gesperrt

21.10.2019, 07:03 Uhr | dpa

Autofahrer müssen sich auf der Thüringer Wald-Autobahn auf Behinderungen einstellen. Der Tunnel Alte Burg wird von Montagabend ab 20.00 Uhr bis 5.00 Uhr am Dienstag zwischen Oberhof und Gräfenroda in Fahrtrichtung Sangerhausen gesperrt, wie das Landesamt für Bau und Verkehr mitteilte. Der Tunnel, der unter dem Thüringer Wald hindurchführt, wurde in den vergangenen zwei Jahren saniert und nachgerüstet. Bis Freitag kann es wegen Bauarbeiten noch zu Behinderungen kommen, dann sollen Autofahrer die Strecke wieder ohne Einschränkungen nutzen können.