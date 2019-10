Bischofsheim

Mann gewürgt und bedroht: Polizei sucht nach Täter

21.10.2019, 08:50 Uhr | dpa

Die Polizei sucht nach einem Mann, der einen 29-Jährigen in Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau) überfallen und gewürgt haben soll. Bei dem Vorfall am späten Freitagabend habe der Täter von dem 29-Jährigen zunächst das Handy verlangt, was dieser abgelehnt habe, berichtete die Polizei am Montag. Es folgte demnach eine "handfeste Auseinandersetzung", in deren Verlauf der Täter den 29-Jährigen würgte und mit einem Messer bedrohte. Anschließend flüchtete der Täter.