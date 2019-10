Gera

Prozessbeginn um Mord an Rentnerin: Angeklagter schweigt

21.10.2019, 10:33 Uhr | dpa

Im Mordprozess um den Tod einer 87-Jährigen in Jena hat der Angeklagte am Montag zur Tat geschwiegen. Die Anklage wirft ihm vor, seine Nachbarin aus Habgier getötet zu haben, um sich Zugriff auf ihr Vermögen zu verschaffen. Er habe "mit massiver stumpfer Gewalt" auf Kopf, Hals, Brustkorb, Arme und Beine der Rentnerin eingewirkt und sie mit einem Stich verletzt, sagte Oberstaatsanwalt Horst Sauerbaum zu Prozessbeginn am Landgericht Gera. Daraufhin sei die Seniorin erstickt. Im Anschluss soll der heute 24-jährige Afghane versucht haben, mit einer gefälschten Überweisung an 7000 Euro vom Konto der Frau zu gelangen.

Für den Prozess hat die 1. Strafkammer weitere Verhandlungstage bis 10. Januar 2020 anberaumt.