Sülzetal

Signalstörung nach Kabeldiebstahl: Bahnverkehr eingeschränkt

21.10.2019, 10:42 Uhr | dpa

Nach einem Kabeldiebstahl ist es auf der Zugstrecke zwischen Magdeburg und Oschersleben zu einer Signalstörung gekommen. Massive Verkehrsbehinderungen sind die Folge. Züge könnten gar nicht oder nur sehr langsam fahren, Ausfälle und Verspätungen seien die Folge, teilte das Verkehrsunternehmen Abellio am Montag in Halle mit.

Die Regionalbahn Magdeburg-Oschersleben sei derzeit nicht im Einsatz, es gebe einen Busnotverkehr zwischen Magdeburg und Dodendorf. Fahrgäste mit Zielen zwischen Dodendorf und Oschersleben müssten in andere Züge umsteigen. Abellio rechnete am Vormittag damit, dass die Einschränkungen bis in die späten Nachmittags- oder Abendstunden andauern.