Freiburg im Breisgau

Muskelfaserriss: Torhüter Schwolow fehlt mehrere Wochen

21.10.2019, 15:18 Uhr | dpa

Torwart Alexander Schwolow von Freiburg klatscht in die Hände. Foto: Patrick Seeger/dpa (Quelle: dpa)

Der SC Freiburg muss voraussichtlich für mindestens drei Wochen ohne Stammtorhüter Alexander Schwolow auskommen. Der 27-Jährige hat sich beim 0:2 des Fußball-Bundesligisten im Auswärtsspiel gegen den 1. FC Union Berlin einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Das teilte der Sportclub am Montag nach einer Untersuchung in der Freiburger Uniklinik mit. Schwolow war am Samstag nach 22 Minuten verletzt ausgewechselt worden.