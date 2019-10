Lütjensee

DRK sucht Blutspender: Einzelne Blutgruppen werden knapp

21.10.2019, 16:41 Uhr | dpa

Hamburg/Lütjensee - Wegen knapper werdender Blutkonserven hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) zu Blutspenden aufgerufen. Die Bestände in den Depots des DRK-Blutspendediensts Nord-Ost gingen bei einigen Blutgruppen gegen Null, sagte die Leiterin der Herstellung beim DRK-Blutspendedienst, Bettina Lizardo, am Montag. Dadurch werde die Patientenversorgung deutlich erschwert. "Blutspenden werden unbedingt benötigt, um die Depots wieder aufzufüllen." Besonders dringend gesucht würden Spenden der Blutgruppe Null negativ und A negativ.

An jedem Werktag werden nach DRK-Angaben allein in Schleswig-Holstein und Hamburg 500 Blutspenden benötigt. Die daraus gewonnenen Präparate - Blutplasma, weiße Blutplättchen und rote Blutkörperchen - sind teils nur vier Tage lang haltbar, die Präparate aus roten Blutkörperchen halten bis zu 42 Tage.

In den vergangenen zwei Wochen fehlten wegen der Urlaubszeit nach Angaben des DRK in einzelnen Regionen täglich zwischen zehn und fünfzehn Prozent an Blutspendeaufkommen. Der Leiter der Institute für Transfusionsmedizin in Lütjensee und Schleswig, Jürgen Ringwald, appellierte deshalb an alle gesunden Bürger, die angebotenen Blutspendetermine wahrzunehmen: "Unfälle, Krebs- und Knochenmarkerkrankungen machen keinen Urlaub und sind immer präsent."