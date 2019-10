Westerholt

Großbrand in Supermarkt im Kreis Wittmund

21.10.2019, 19:12 Uhr | dpa

Ein Brand in einem Supermarkt im ostfriesischen Westerholt (Kreis Wittmund) hat am Montag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, wurde um kurz nach 13 Uhr aus dem Lager des Marktes Rauch gemeldet. Wenig später geriet das Gebäude in Vollbrand.

Alle Mitarbeiter und Kunden konnten den Supermarkt sicher verlassen. Niemand war nach ersten Erkenntnissen verletzt worden. Die Brandursache war zunächst unklar, auch die Schadenshöhe stand noch nicht fest.

Mehrere Ortsfeuerwehren aus der Region eilten zu dem Unglücksort. Auch die Polizei war mit fünf Einsatzwagen vor Ort. Insgesamt wurden mehr als 100 Kräfte eingesetzt. Die Straße an dem Supermarkt musste gesperrt werden. Die Löscharbeiten dauerten am Abend an.