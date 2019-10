Wiesbaden

Digitalministerin zieht nach einem Jahr Mobilfunkpakt Bilanz

22.10.2019, 03:03 Uhr | dpa

Vor rund einem Jahr hat Hessen im Kampf gegen Mobilfunklöcher einen Pakt mit den Netzbetreibern geschlossen. Das Ziel: Die letzten weißen Flecken sollen von der Mobilfunk-Landkarte verschwinden. Wie weit das Vorhaben inzwischen vorangekommen ist, will Digitalministerin Kristina Sinemus (parteilos) heute in Wiesbaden erläutern.

Der Mobilfunkpakt war im September 2018 geschlossen worden. Die Unternehmen hatten angekündigt, in den folgenden Jahren unter anderem 800 neue Mobilfunkstandorte einzurichten, die mindestens 4G-Geschwindigkeit bieten. 4000 Standorte sollen modernisiert werden. Das Land kündigte zudem Investitionen in Höhe von 50 Millionen Euro an, um letzte Funklöcher vor allem im ländlichen Raum zu schließen.