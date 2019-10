Eisenach

Männer prügeln mit Steinen aufeinander ein

22.10.2019, 10:41 Uhr | dpa

Bewaffnet mit Steinen sind zwei Männer in Eisenach aufeinander losgegangen und haben sich gegenseitig so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus mussten. Die Hintergründe des Streits zwischen dem 25- und dem 39-Jährigen seien bislang unklar, hieß es in einer Polizeimitteilung von Dienstag. Nach der Auseinandersetzung von Montagabend ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die zwei Männer.