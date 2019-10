Osterholz-Scharmbeck

Kreis Osterholz prüft Mobilfunk-Qualität

22.10.2019, 11:31 Uhr | dpa

In einem Pilotprojekt prüft der Landkreis Osterholz, ob die Angaben von Mobilfunkanbietern zur Versorgungsqualität tatsächlich zutreffen. Immer wieder meldeten sich Bürger mit Klagen, weil Zusagen der Anbieter nicht eingehalten würden, sagte Landrat Bernd Lütjen (SPD) am Dienstag beim Breitbandgipfel in Osterholz-Scharmbeck. Deshalb seien in Zusammenarbeit mit den Kommunen Autos auf "jeder Straße und auf jedem Weg" unterwegs, die mit Messgeräten die Signale prüften. "Dann sind wir nicht mehr auf die Angaben der Anbieter angewiesen und können diese auf Defizite aufmerksam machen."

Im niedersächsischen Wirtschaftsministerium wird das Vorgehen begrüßt. Derzeit fehle es an Instrumenten der Nachprüfbarkeit, bemängelte Staatssekretär Stefan Muhle. Bei den Angaben stütze sich auch die Bundesnetzagentur auf Zahlen der Anbieter. "Das kann ich nicht verstehen." Es müsse möglich sein, die Angaben zu prüfen, und wenn diese nicht stimmten, die Unternehmen in die Pflicht zu nehmen. Lütjen ist sicher, dass das Modell in anderen Landkreisen Nachahmer findet. Beim Breitbandgipfel geht es um den Ausbau des schnellen Internets und des Mobilfunks.