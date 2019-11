Video zeigt erste Fahrt der "Norwegian Encore"

Neues Kreuzfahrtschiff will mit Spektakel an Bord überzeugen

"Norwegian Encore": So sieht der neue Kreuzfahrt-Riese an Bord aus. (Quelle: Flying Media)

Das neue Kreuzfahrtschiff "Norwegian Encore" hat seine Jungfernfahrt von Bremerhaven aus hinter sich. 4.000 Passagiere finden auf dem Riesen-Dampfer Platz, der mit Spektakel punkten will.



Ein weiterer Ozeanriese ist seit wenigen Tagen auf den Meeren dieser Welt unterwegs. Die Norwegian Encore hat am Wochenende ihre erste Fahrt von Bremerhaven nach Southampton erfolgreich absolviert.

Die erste Fahrt und die Besonderheiten des Schiffs zeigt das Video.

Auf dem fast 334 Meter langen Ozeanriesen finden 4000 Passagiere Platz. Die Encore ist bereits auf ihrer ersten großen Tour unterwegs und kommt planmäßig in neun Tagen in New York an. Danach sind Routen wie Alaska, Bahamas und die Karibik im Programm des 17. Schiffes der Norwegian Cruise Line. Mit dem neuen Kreuzfahrtschiff kämpft die Reederei um neue Zielgruppen.

Mit welchem Erlebnis-Konzept und Attraktionen an Bord das gelingen soll, sehen Sie im Video oben in diesem Text.