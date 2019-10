Käbschütztal

Bundesweiter Kongress für Zivilcourage zum Thema Gewalt

22.10.2019, 14:15 Uhr | dpa

Der bundesweite Kongress für Zivilcourage - Courage - befasst sich in diesem Jahr im sächsischen Käbschütztal mit dem Thema Gewalt. "Wir wollen Menschen in Vereinen, Verbänden und staatlichen Organisationen fit machen, Gewalt im Netz oder auf der Straße kompetent zu begegnen", erklärte Yvonne Bonfert vom sachsenweiten Bildungsträger Aktion Zivilcourage am Dienstag. Am 15. und 16. November finden dazu im Tagungszentrum Gut Frohberg in Käbschütztal (Landkreis Meißen) Vorträge und Workshops statt.

Der Kongress Courage wurde 2012 vom Bundesnetzwerk Zivilcourage initiiert und wird abwechselnd von seinen Mitgliedern ausgerichtet. In diesem Jahr übernimmt die Aktion Zivilcourage in Sachsen die Organisation. Dabei soll auch der Frage nachgegangen werden, wie sich Digitalisierung und soziale Medien auf die gesamtgesellschaftliche Meinungsbildung und Diskussionskultur auswirken.