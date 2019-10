Nordhausen

Thüringer HC trifft im EHF-Pokal auf Astrachan

22.10.2019, 15:46 Uhr | dpa

Die Handballerinnen des Thüringer HC treffen in der dritten Qualifikationsrunde des EHF-Pokals auf den russischen Vertreter Astrachanotschka Astrachan. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Wien. "Sportlich hätte ich mir einen anderen Gegner gewünscht. Wir nehmen aber jeden Kontrahenten an und wollen die Gruppenphase erreichen", sagte THC-Trainer Herbert Müller dem MDR.

Die Thüringerinnen hatten sich in der zweiten Runde gegen Byasen Trondheim aus Norwegen durchgesetzt, Astrachan behauptete sich im Duell mit dem Buxtehuder SV. Der THC ist der einzige Bundesliga-Vertreter, der noch im Wettbewerb vertreten ist. "Wir werden alles daran setzen, die deutsche Fahne hochzuhalten", sagte Müller.

Das Hinspiel in Russland bestreitet der THC am Wochenende 9./10. November, das Rückspiel findet eine Woche später statt.