Geislingen an der Steige

Geislingen bekommt ersten Preis für "Bibliothek des Jahres"

23.10.2019, 06:40 Uhr | dpa

Drei Bibliotheken im Südwesten können sich über Preise für vorbildliche Arbeit freuen: Die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung für die "Bibliothek des Jahres Baden-Württemberg 2019" erhält die Stadtbücherei in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen). Förderpreise in Höhe von jeweils 3000 Euro erhalten die Stadtbücherei Münsingen (Kreis Reutlingen) und die Stadtbibliothek Mannheim. Das teilten der Landesverband im Deutschen Bibliotheksverband und die Sparkassen in Baden-Württemberg im Vorfeld des bundesweiten Tages der Bibliotheken mit. Er wird seit 1995 alljährlich am 24. Oktober begangen.

Die Stadtbücherei auf dem Gelände der ehemaligen Maschinenfabrik Geislingen (MAG) ist die erste Einrichtung, die den neu geschaffenen Titel "Bibliothek des Jahres Baden-Württemberg" trägt. Der einstimmigen Juryentscheidung zufolge wird sie für ihr innovatives Bibliotheksangebot ausgezeichnet. Seit zehn Jahren bietet die Stadtbücherei digitale Angebote wie E-Book-Ausleihe, E-Learning-Kurse und Gaming an.

Der Preisgeld werde man unter anderem für neue Notebooks für die Kunden nutzen, sagte Büchereileiter Benjamin Decker. "Die aktuellen Geräte sind zum Teil ein bisschen in die Jahre gekommen." Die Preisverleihung erfolgt am 25. Oktober in Stuttgart.