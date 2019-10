Freyburg (Unstrut)

Chef der Winzervereinigung nun auch Präsident von Verband

23.10.2019, 16:54 Uhr | dpa

Der Chef der Winzervereinigung Freyburg, Hans Albrecht Zieger (43), ist der neue Präsident des Weinbauverbandes Saale-Unstrut. Er wurde einstimmig vom Vorstand gewählt, wie der Verband am Mittwoch mitteilte. Anlass sei der vorzeitige Rücktritt des langjährigen Präsidenten des Weinbauverbandes, Siegfried Boy, aus persönlichen Gründen. Der 64-Jährige hatte seit 27 Jahren den Angaben nach das Ehrenamt inne. Im Januar hätte seine reguläre Amtszeit geendet. Boy erklärte laut Mitteilung, Zieger sei für ihn der passende Nachfolger, der den Verband auch weiter mit Herzblut führen werde.

Zieger stammt aus einer Winzerfamilie in Meißen. Er studierte an der Hochschule Geisenheim und ist Önologe. In der Winzervereinigung Freyburg (Burgenlandkreis), dem größten ostdeutschen Weinproduzenten, war er Kellermeister. Seit 2014 ist er Geschäftsführer der Genossenschaft, im Weinbauverband war er bisher der Stellvertreter von Boy. Zieger versprach, den engen Austausch und die Zusammenarbeit mit den Winzern zu bewahren, fortzuführen und zu stärken.

Im Januar wählen die Mitglieder des Verbandes den Angaben nach wie geplant eine neue Spitze. Dann werde er sich auch wieder zur Wahl stellen, sagte Zieger der dpa. Das rund 800 Hektar große Anbaugebiet von Qualitätsweinen umfasst vor allem Flächen in Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie zu einem kleinen Teil in Brandenburg.