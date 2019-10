Braunschweiger Landesbischof blickt mit Sorge auf AfD

Braunschweig

Landesbischof Christoph Meyns hat sich in die Debatte um den geplanten AfD-Bundesparteitag in Braunschweig eingeschaltet. "Führende Vertreter der Partei haben sich zunehmend in einer Weise geäußert, die von völkischem Denken, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus geprägt ist", sagte Meyns in einer am Mittwoch verbreiteten Erklärung.

Der Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig kündigte an, am Tag des Parteitags (30. November) an der Abschlusskundgebung teilzunehmen, zu der das Bündnis gegen Rechts auf den Schlossplatz einlädt. Als Protest gegen den Parteitag sind mehrere Kundgebungen geplant.

Die AfD drohe sich nicht nur von den Grundlagen der Demokratie, sondern auch von einem christlichen Menschenbild zu entfernen, sagte Meyns weiter. Der Anschlag auf die Synagoge in Halle habe gezeigt, dass der Kampf gegen Antisemitismus nach wie vor dringend und notwendig sei.