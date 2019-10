Tübingen

Bahnstrecke zwischen Rottenburg und Tübingen wird gesperrt

23.10.2019, 18:52 Uhr | dpa

Bahnreisende müssen zwischen Rottenburg und Tübingen von Freitag an Einschränkungen einplanen. Von 1.00 Uhr nachts an wird die Strecke bis zum 29. Oktober für den Zugverkehr gesperrt. Grund sind Bauarbeiten, wie das Regierungspräsidium Tübingen am Mittwoch mitteilte. Weil Wirtschaftswege künftig unter der Bahnlinie und der neuen Bundesstraße verlaufen sollen, werden Unterführungen und Brücken errichtet. Für die Dauer der Sperrung richtet die Bahn einen Schienenersatzverkehr ein.