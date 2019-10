Kobern-Gondorf

Lagerhalle mit Boot und Autos in Flammen

23.10.2019, 19:15 Uhr | dpa

In Kobern-Gondorf (Kreis Koblenz) hat am Mittwochnachmittag eine Lagerhalle gebrannt. In der Halle befanden sich laut Polizei "mehrere Pkw, ein Boot und mehrere Wohnwagen". Die Ursache des Brandes stand bis zum Abend noch nicht fest. Die Feuerwehr war mit etwa 70 Feuerwehrleuten im Einsatz. Eine Landstraße war bis in den Abend gesperrt, weil die Feuerwehr das Wasser über Hydranten und Schläuche zur Brandort bringen muss. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Verletzt wurde jedoch niemand.