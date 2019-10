Suhl

Weitere Niederlage für Suhls Volleyballer in Münster

23.10.2019, 22:04 Uhr | dpa

Münster (dpa)- Die Münsteraner Halle am Berg Fidel ist und bleibt eine uneinnehmbare Festung für den VfB Suhl. Auch am Mittwochabend musste sich der Volleyball-Bundesligist mit 0:3 (22:25, 16:25, 23:25) geschlagen geben.

Díe Mannschaft von Trainer Mateusz Zarczynski agierte von Beginn an äußerst nervös und produzierte in der Folge unzählige Fehler. Gleiches galt aber zunächst auch für den Gegner. Die zwischenzeitliche 12:10-Führung der Gäste aus Suhl war mehr ein Zufallsprodukt als das Ergebnis zwingender Aktionen. Der Gegner stabilisierte sich in der Folgezeit und holte den ersten Durchgang. Genau wie der zweite und dritte Satz.

"Meine Mannschaaft glaubt im Moment nicht an sich", haderte Zarczynski mit dem Spielverlauf. Anstatt den Gegner zu bezwingen, "wenn wir mit drei oder vier Punkten führen, unterlaufen uns dann zwei, drei dumme Fehler".