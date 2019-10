Göttingen

Darts-EM beginnt in Göttingen: van Gerwen spielt gleich

24.10.2019, 01:39 Uhr | dpa

Heute beginnt die Darts-Europameisterschaft in Göttingen. Zum Auftakt finden in der Lokhalle am Abend acht Partien der ersten Runde statt. Der niederländische Weltmeister Michael van Gerwen trifft in seiner Auftaktpartie auf den Engländer Ross Smith, Vorjahreschampion James Wade aus England bekommt es zunächst mit Jonny Clayton aus Wales zu tun. Auch die früheren Weltmeister Rob Cross und Adrian Lewis sind im Einsatz. Bei der Heim-EM ist dieses Jahr kein deutscher Profi dabei. Max Hopp, Gabriel Clemens und Martin Schindler haben allesamt die Qualifikation verpasst.