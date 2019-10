Torgelow

Mordprozess um Leonie: Mutter erneut als Zeugin geladen

24.10.2019, 06:03 Uhr | dpa

Am Landgericht Neubrandenburg wird heute ab 09.30 Uhr der Mordprozess um den Tod der sechsjährigen Leonie aus Torgelow (Vorpommern-Greifswald) mit der erneuten Befragung der Mutter fortgesetzt. Die 25-Jährige soll wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit über das Geschehen vom 12. Januar und die Situation in der Familie aussagen. Die Kammer erhofft sich weitere Details darüber, ob der angeklagte Stiefvater das Mädchen vor ihrem Tod misshandelt hat oder nicht.

Auch wird erstmals eine Ermittlungsbeamtin angehört. Von ihr werden Angaben zum Verhalten des Angeklagten und zu dessen Erklärungen erwartet, die dieser in den Vernehmungen gemacht hatte.

Dem 28-jährigen Stiefvater wird Mord durch Unterlassen und Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Er soll das Mädchen laut Staatsanwaltschaft dermaßen misshandelt haben, dass es infolge der Verletzungen am 12. Januar starb. Um die Misshandlungen zu verdecken, habe er erst viereinhalb Stunden nach einem angeblichen Treppensturz des Kindes Rettungskräfte informiert.

Der Mann schweigt bisher vor Gericht und will erst nach der Aussage der Mutter Angaben machen. Bei Vernehmungen hatte er angegeben, dass Leonie mit einem Puppenwagen nachmittags eine Treppe im Hausflur hinabgestürzt sei. Das bezweifeln Ermittler. Die Mutter soll nach Angaben eines Anwaltes an dem Nachmittag nicht zu Hause gewesen sein. Als sie nach Hause kam und den Zustand ihres Kindes bemerkte, habe sie Hilfe holen wollen, soll aber vom Angeklagten daran gehindert worden sein. Auch gegen die Mutter wird in dem Zusammenhang ermittelt.