Halle (Saale)

Rund vier Prozent ausländische Beschäftigte

24.10.2019, 10:11 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt beträgt der Anteil der Ausländer an der Gesamtzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 4,1 Prozent. Deutschlandweit liege der Wert bei 12,1 Prozent, teilte die Landesarbeitsagentur auf Anfrage mit. Die größte Gruppe unter den ausländischen Arbeitnehmern bilden mit 8327 Beschäftigten Polen. Mit den Arbeitsbedingungen von Migranten beschäftigt sich am Donnerstag eine Fachtagung in Magdeburg.

Insgesamt arbeiteten den jüngsten Zahlen zufolge am 31. März fast 33 000 Ausländer zwischen Arendsee und Zeitz. Das waren gut 5000 mehr als vor Jahresfrist. Dass immer mehr ausländische Beschäftigte auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen, während die Zahl der deutschen Beschäftigten leicht zurückgeht, erklärte die Arbeitsagentur damit, dass die Arbeitgeber häufig keine passenden deutschen Arbeitskräfte mehr finden.