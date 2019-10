Bochum

Liga-Konkurrent Haltern lässt Wattenscheid-Fans umsonst rein

24.10.2019, 10:30 Uhr | dpa

Nach dem Rückzug der SG Wattenscheid aus dem Spielbetrieb der Regionalliga West hat Ligakonkurrent TuS Haltern seine Solidarität mit den SG-Fans gezeigt. Diese dürfen bis zum Saisonende kostenlos mit ihren Wattenscheid-Dauerkarten ins Stadion des rund 40 Kilometer entfernt beheimateten Aufsteigers kommen. "Zeigt einfach bei unseren Heimspielen in Haltern am See oder Wanne-Eickel Eure Dauerkarte vor und Rolf lässt Euch umsonst rein", schrieb der Verein bei Facebook: "Wir haben Euch als leidenschaftliche Anhänger erlebt, die wir nicht missen möchten."