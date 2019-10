Kassel

Streit um Schließung von Wilke: Firma zieht vor Gericht

24.10.2019, 12:21 Uhr | dpa

Der wegen Keimfunden geschlossene Wursthersteller Wilke geht weiter gegen den behördlich verhängten Produktionsstopp vor. Das nordhessische Unternehmen habe Beschwerde vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof eingelegt, sagte ein Justizsprecher am Donnerstag. Die Beschwerde richtet sich gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Kassel. Das hatte kürzlich den Produktionsstopp für rechtens erklärt und einen Antrag von Wilke dagegen abgelehnt. (Aktenzeichen 8 B 2440/19)

Wann über die Beschwerde entschieden wird, ist laut Verwaltungsgerichtshof noch unklar. Zudem liege noch keine Begründung für diesen rechtlichen Schritt vor. Das insolvente Unternehmen hat sich bisher nicht zu den Motiven für den Rechtsstreit geäußert. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten hält eine Wiederaufnahme der Produktion für unwahrscheinlich. Laut Verwaltungsgericht ist die Beschwerde Voraussetzung, falls Wilke Schadenersatzansprüche wegen der Schließung gegen Kontrollbehörden anstreben sollte.

In Wilke-Wurst waren mehrfach Listerien-Keime gefunden worden. Die Keime können bei geschwächtem Immunsystem lebensgefährlich sein. Drei Todesfälle und 37 Krankheitsfälle werden mit Waren des Unternehmens in Twistetal-Berndorf in Verbindung gebracht. Die Staatsanwaltschaft Kassel ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen den Geschäftsführer.