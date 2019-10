Grasberg

Rindertransporter umgekippt

24.10.2019, 15:22 Uhr | dpa

Bei einem Unfall eines Viehtransporters in Grasberg (Landkreis Osterholz) sind mehrere Rinder entlaufen und eines tödlich verletzt worden. Der 41-Jährige Fahrer blieb unversehrt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er fuhr offenbar unachtsam und kam von der Straße ab, wobei sein Anhänger umkippte. Ein Tier wurde dabei getötet, ein zweites verletzt. Die anderen acht Rinder wurden eingefangen und auf ihren Hof zurückgebracht. Die Landesstraße L122 war eine Stunde lang in beide Richtungen voll gesperrt.