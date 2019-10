Schönebeck (Elbe)

Unbekannter wirft mit Steinen um sich

24.10.2019, 15:22 Uhr | dpa

Ein mit einem Schlagstock bewaffneter Mann hat in Schönebeck Passanten belästigt und mit Steinen um sich geworfen. Der Vorfall habe sich am Mittwoch im Badepark ereignet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als die Polizei vor Ort eintraf, war der Unbekannte bereits verschwunden. In der Nähe des Tatorts wurde in einem Papierkorb ein Teleskopschlagstock entdeckt und sichergestellt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die nähere Angaben zu dem Mann machen können.