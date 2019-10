Gardelegen

Feldscheune Isenschnibbe jetzt mit Dokumentationszentrum

24.10.2019, 16:37 Uhr | dpa

Besucher der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe in Gardelegen können dem geschichtsträchtigen Ort bald beim Gang durch ein Dokumentationszentrum näher kommen. Der Neubau aus Glas und Beton wurde am Donnerstag in Betrieb genommen. "Es geht nicht um Prunk und Protz", sagte Kulturstaatssekretär Gunnar Schellenberger anlässlich der Schlüsselübergabe. "Es geht um inhaltliche Aufgaben."

Gedenkstättenleiter Andreas Froese und zwei Mitarbeiter werden in dem 3,7 Millionen Euro teuren Gebäude arbeiten. Im April 2020 ist die Eröffnung der Dauerausstellung geplant. Sie wird laut Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt noch einmal etwa 540 000 Euro kosten.

Die Gedenkstätte erinnert an ein Massaker der Nationalsozialisten. Mehr als 1000 KZ-Häftlinge wurden in der Nähe des Gutes Isenschnibbe in eine Scheune gesperrt, die am Abend des 13. April 1945 angezündet wurde. Zudem wurden Häftlinge erschossen. Das Besucherzentrum wurde an der ehemaligen Todesmarsch-Route errichtet. Gäste können durch große Glasfenster in dem rund 80 Meter langen, eingeschossigen Gebäude sowohl auf das Gräberfeld als auch auf die Scheune schauen.