Rastede

Pedelec-Fahrerin von Auto erfasst und tödlich verletzt

24.10.2019, 19:22 Uhr | dpa

Eine Pedelec-Fahrerin ist in Rastede beim Abbiegen von einem Transporter erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 75-Jährige am Donnerstag auf dem rechten Radweg einer Kreisstraße und wollte nach links abbiegen. Der Fahrer des Transporters wich zwar aus, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 75-Jährige erlitt so schwere Kopfverletzungen, dass sie noch im Rettungswagen starb.